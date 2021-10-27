В Кремле прокомментировали желание Зеленского вернуть Крым вслед за «скифским золотом»

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о возвращении Крыма являются притязанием на российскую территорию. Фото: Дмитрий Песков/Вконтакте

Заявления украинского лидера Владимира Зеленского о намерении «вернуть» Крым под контроль Киева являются территориальными притязаниями к России и могут иметь негативные последствия, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Ранее Владимир Зеленский прокомментировал решение суда Амстердама, который постановил вернуть «скифское золото» Украине, назвав его справедливым. По мнению украинского лидера, после возвращения ценной коллекции экспонатов Киев якобы намерен «вернуть себе и Крым».

- Безусловно, заявление о «возвращении» Крыма является в настоящее время не чем иным, как заявлением о территориальных притязаниях к Российской Федерации. Подобные заявления могут иметь свои негативные последствия, – сообщил Песков.

Напомним, суд Амстердама счел «скифское золото» Крыма украинской собственностью. Однако крымские музеи и власти республики решили бороться за возвращение экспонатов всеми доступными правовыми способами.

Ранее сообщалось, что Власти Москвы примут меры для возвращения «скифского золота» в Крым.

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