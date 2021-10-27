В Симферополе продолжают избавляться от нелегальных конструкций

В Симферополе продолжают бороться с незаконными конструкциями. Фото: пресс-служба администрации крымской столицы

С начала года в Симферополе снесли 28 объектов наружной рекламы, 27 нестационарных торговых объектов и 214 нестационарных объектов. Как сообщил начальник департамента городского хозяйства Роман Гусынин, все они были установлены незаконно, поэтому подлежали сносу.

По его словам, речь идет о гаражах, заборах, навесах, стопперах и прочих конструкциях, а также о рекламных бигбордах и баннерах.

- В 2021 году демонтировано 214 нестационарных объектов. Уточню, что проводятся работы по демонтажу незаконных нестационарных объектов, которые препятствуют проведению работ по благоустройству дворовых территорий, а также капитальному ремонту улично-дорожной сети, – пояснил Гусынин.

Ранее власти Ялты заявили о сносе 88 нелегальных строений в городе. Объекты портят архитектурный облик курортной столицы Крыма.

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