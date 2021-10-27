В симферопольском микрорайоне Пневматика построят детсад за 360 миллионов рублей

В Симферополе и пригороде до конца 2022 года появятся два новых детсада Фото: "КП" Архив

В Симферополе определен подрядчик, который будут заниматься строительством нового детского сада в микрорайоне Пневматика. Соответствующее распоряжение главы Крыма опубликовано на сайте правительства республики. Строительные работы планируется завершить до конца 2022 года.

- Определить общество с ограниченной ответственностью СК «Лаурус» единственным подрядчиком по государственному контракту, предметом которого является выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство детского сада в г. Симферополе ул. Балаклавская, в районе дома 73», с ценой контракта 360 828 302 рубля 51 копейка, – говорится в документе.

Еще одна компания «Старт Строй Комплект» займется строительством детсада в районе улицы Курганная в поселке Гвардейское Симферопольского района. Цена контракта составляется 376,2 миллиона рублей. Работы также должны завершить до конца 2022 года.

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