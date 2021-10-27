Крым
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Экономика27 октября 2021 17:50

В симферопольском микрорайоне Пневматика построят детсад за 360 миллионов рублей

Работы намерены завершить в 2022 году
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Симферополе и пригороде до конца 2022 года появятся два новых детсада

В Симферополе и пригороде до конца 2022 года появятся два новых детсада

Фото: "КП" Архив

В Симферополе определен подрядчик, который будут заниматься строительством нового детского сада в микрорайоне Пневматика. Соответствующее распоряжение главы Крыма опубликовано на сайте правительства республики. Строительные работы планируется завершить до конца 2022 года.

- Определить общество с ограниченной ответственностью СК «Лаурус» единственным подрядчиком по государственному контракту, предметом которого является выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство детского сада в г. Симферополе ул. Балаклавская, в районе дома 73», с ценой контракта 360 828 302 рубля 51 копейка, – говорится в документе.

Еще одна компания «Старт Строй Комплект» займется строительством детсада в районе улицы Курганная в поселке Гвардейское Симферопольского района. Цена контракта составляется 376,2 миллиона рублей. Работы также должны завершить до конца 2022 года.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50