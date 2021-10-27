Узнали, где будут отключения света в Симферополе и Севастополе 28 октября 2021

Свет пропадет в дневное время. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

28 октября часть Симферополя и Севастополя из-за ремонта электросетей останется без электроэнергии.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Авангардная 36-40/18 (чет), 35, 37

ул. Гастелло 4-38 (чет)

ул. Макаренко 26-32 (чет)

ул. Молодежная 112-156 (чет), 113-159 (нечет)

ул. Радио 26/31-40 (чет), 25/29-35 (нечет)

ул. Ким, 4, 1/4а

ул. Хромченко, 1-6;

Евпаторийское шоссе 6/12-8 (чет), 1/3-15 (нечет)

пер. Сторожевой 2-12 (чет), 3/1-3/4

ул. Волочаевская 76, 45-55 (нечет)

ул. Сергея Лазо, 3

ул. Полюсная 6-36 (чет), 1-15 (нечет)

ул. Хабаровская 2-28 (чет), 1-23 (нечет)

Каменский массив – садовые товарищества: «Авиатор», «Монтажник», «Садко» ряд с №1-№ 23, «Медик», «Автотранспортник», «Бодрость», «Огонек», «Муромец», «Локомотивец», СПК Станция спецобслуживания

СЕВАСТОПОЛЬ

с 10.00 до 13.00

с. Орлиное: ул. Урожайная, 6-14, 26-28, 34, 42, 48-50, 60-66, 7, 1, 5, 9-11, 15, 19-21, 27, 31, 41-43; ул. Счастливая, 2, 6-12, 24, 36-38, 42-44, 50-54, 54, 9-А, 1-3; ул. Интернациональная, 16-32, 32-46, 46-48, 48-60, 60-62, 19-43; пер. Ровный, 2-4, 3

с 13.00 до 15.00

с. Родниковое: ул. Баштановая, 2-8; ул. Грищенко, 1-17; ул. Куликова, 18-а, 4-24, 27-Б, 19-35; ул. Скитальца, 4-14, 1-13, 16-28, 15-25; ул. Терлецкого, 2-38, 1-27; ул. Заречная, 2-6, 1-А, 1-9; пер. Кленовый, 2, 6-8, 1-7; ул. Кленовая, 2-20, 1-7, 6-А

с 9.30 до 14.00

с. Любимовка: ул. Софьи Перовской, 1, 2, 12-14, 18, 46, 62, 68, 1, 13, 17, 45-49; ул. Центральная усадьба, 2, 18, 1-3, 45-49; туп. Качинский, 6-а, 10-А, 14-а, 6-г, 10, 14, 20-22, 17, 21; ул. Качинское шоссе, 44; ул. Челюскинцев, 150/1, 150/6, 150/25, 150/16, 150; с/х Софии Перовской, пай, 658/3, контур №118

с 9.00 до 17.00

ул. Василия Кучера, 2, 3-5

ул. Терещенко, 4-14, 5-А, 9-а, 5-9

ул. Короленко, 14, 18-22

ул. Лобанова, 21-27

ул. Макаренко, 10-22, 11-23

пер. Макаренко, 2-10

ул. Нины Ониловой, 30-50

ул. Ивана Голубца, 1 ,1-5

ул. Матюшенко, 3-9

с. Пироговка: ул. Урожайная, 2-а, 2-б, 2-24, 28-32, 1-25, 29, 37; ул. Рабочая, 2-20, 3, 1-А, 13-21

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