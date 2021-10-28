Погода на 28 октября 2021 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 16 градусов

На полуострове сухо и прохладно. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

28 октября на большей части Крымского полуострова сохранится высокая пожарная опасность.

- В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +11…+13°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северный 5-10 м/с. Днем столбик термометра вряд ли преодолеет отметку в +16°.

Вода в Черном море продолжает остывать, ее температура +13…17°.

Синоптики обещают, что сухая и прохладная погода будет и в пятницу. Вот только под занавес недели ожидается усиление северо-восточного ветра до 15 м/с.

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