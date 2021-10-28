Температура воды в Черном море за последние 30 лет повысилась на 2 градуса. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Что произошло за ночь 28 октября 2021 года.

Ученые отмечают заметное потепление климата на полуострове. За последние 30 лет среднегодовая температура воздуха на полуострове выросла на 2 градуса. Настолько же повысилась и температура воды в Черном море.

8 ноября 2021 года выходной или нет в Крыму? Глава РК Сергей Аксенов подписал постановление, которое устанавливает на территории полуострова нерабочие дни с 30 по 7 ноября включительно. Согласно указу президента, 8 числа в республике уже будет рабочий день.

Стало известно, откуда у берегов Крыма появляются радужные пленки. Ученые рассказали, что в морской воде он обнаружили компоненты крема от загара и для загара. Жирные соединения не растворяются в воде, а поднимаются, как бензиновая пленка.

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