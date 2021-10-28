Узнали, можно ли в Крыму попасть на Бал хризантем с 1 по 7 ноября 2021 года

В Никитском саду представлено порядка 500 форм и сортов осеннего цветка. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Южный берег Крыма в центре внимания любителей цветов. Здесь начался знаменитый Бал хризантем.

В ноябрьские выходные Никитский сад, где проходит выставка осенних цветов, не отдыхает.

- Никитский ботанический сад продолжает работу в обычном режиме, без выходных с 9.00 до 18.30 в рабочие дни и с 8.00 до 18.30 в субботу, воскресенье и все праздничные дни. Кассы закрываются на час раньше, - сообщила Елена Голованова, пресс-секретарь НБС-ННЦ РАН. - Пройти в Арборетум, Верхний и Нижний парки, где проходит Бал хризантем, можно при соблюдении масочного режима после обязательной термометрии на входе.

QR-код нужно предъявить для посещения дегустационного зала, кафе, столовой и выставки.

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