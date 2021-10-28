В Крыму в 10 раз увеличилась инвестиционная привлекательность

На сегодняшний день в сопровождении Корпорации находится больше 200 проектов Фото: "КП" Архив

За последние три года инвестиционная привлекательность Крыма увеличилась в три года, сообщил генеральный директор Корпорации развития Крыма Дмитрий Ворона.

С 2019 года на полуострове были созданы благоприятные условия для инвесторов.

- Речь идет и о создании свободной экономической зоны и персональном сопровождении крупных проектов. Мы вышли на качественный уровень работы с инвестором. Все это позволило нам увеличить инвестпривлекательность Крыма в 10 раз с 2019 года. Перед нами стоит задача, которую перед нами поставил Президент России, и Крым к 2025 году будет готов ее выполнить, - отметил Ворона.

На сегодняшний день в сопровождении Корпорации находится больше 200 проектов на сумму 200 миллиардов рублей. Сотрудники организации лично сопровождают каждый проект.

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