В 2021 году инвестиции в экономику Крыма превысили доходную часть бюджета республики

Крым является инвестиционно привлекательным регионом Фото: Архив "КП"

За последние 10 месяцев этого года подтвержденный инвестиционный портфель Корпорации развития Крыма составит 78 миллиардов рублей, сообщил руководитель Корпорации развития Крыма Дмитрий Ворона. Это значительный объем инвестиций сопоставим с годовым бюджетом Республики Крым – 75 миллиардов рублей. Из этого следует, что республика является инвестиционно привлекательным регионом.

- На сегодняшний день мы понимаем, что порог 75 миллиардов рублей преодолен. Это касается тех проектов, по которым инвесторы уже начали работу и взяли на себя конкретные обязательства по инвестированию в экономику Крыма, – сообщил Ворона.

Он уточнил, что в июне на ПМЭФ-2021 также будут подписаны два меморандума на общую сумму еще в 30 миллиардов рублей, которые сейчас находятся в разработке Корпорации развития. Речь идет о создании горно-рекреационного кластера в Ялте и строительства «Ялта-парка».

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