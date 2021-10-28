Первые в России: В Крыму появится производство экспресс-тестов на COVID-19

Крым может стать первой Covid-Free территорией Фото: Архив "КП"

Крым станет первым регионом, в котором будут производить экспресс-тесты на выявление коронавируса. Их точность будет доходить до 98%, сообщил генеральный директор Корпорации развития республики Крым Дмитрий Ворона.

- Новый подход позволит убедить людей двигаться к нам без оглядки и в том, что наша территория абсолютно безопасна. Так мы сможем стать первой Covid-Free территорией, - отметил генеральный директор.

Напомним, глава республики Сергей Аксенов уже сообщал о планах в 2022 году тестировать на инфекции всех, кто приезжает на российский полуостров.

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