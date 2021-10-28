В крымской больнице имени Семашко потушили условный пожар

Учения прошли в здании республиканской клинической больницы имени Семашко. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК

Очередные учения по ликвидации пожара повышенного ранга сложности прошли 27 октября в здании Республиканской клинической больницы имени Николая Семашко. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РК.

Цель мероприятия – отработка действий подразделений пожарной охраны при тушении пожара, проведение спасательных работ и проверка исправности систем противопожарной защиты. Уточняется, что в ликвидации условного пожара принимали участие более 86 человек, которые использовали 23 единицы спецтехники.

- Согласно тактическому замыслу, условный пожар возникнет в конференц-зале на четвертом этаже. Пламя перекинулось на соседние помещения и сопровождалось сильным задымлением, – говорится в сообщении.

Благодаря слаженным действиям всех участников тушение условного пожара прошло в кратчайшие сроки, удалось избежать жертв и пострадавших, а также распространение условного огня на большую территорию здания.

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