Военные ЧС начали поставлять в медучреждения Крыма кислород для больных Covid-19

Военные начали снабжать медучреждения Крыма и Севастополя кислородом Фото: Архив "КП"

Черноморский флот начал передачу жидкого кислорода медицинским учреждениям Севастополя и Республики Крым, в которых проходят лечение пациенты с коронавирусом. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.

Отмечается, что для отгрузки кислорода используются унифицированные газозарядные станции высокого давления УГЗС-М-К, которые применяются для зарядки кислородом бортовых систем летательных аппаратов.

- Первая партия кислорода, порядка 10 тонн, направлена в лечебные учреждения региона с хранилищ военных аэродромов ЧФ и ЮВО, расположенных в регионе, – говорится в сообщении.

По планам, далее будут налажены регулярные поставки кислорода в медучреждения Крыма и Севастополя. Их объемы будут отвечать возможностям аэродромного оборудования, предназначенного для выработки жидкого кислорода.

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