В Крыму за сутки выявили 681 человека с коронавирусом

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В Крыму продолжают обновляться суточные рекорды по количеству зараженных коронавирусом. Так, по данным Министерства здравоохранения РК, на 28 октября зарегистрировали 681 человека с ковидом.

С начала пандемии выявили 94 665 человек с коронавирусом в Крыму. Лаборатории республики обследовали 12127 человек.

Выздоровели после перенесенного ковида за сутки 1010 человек, а за весь период - 80748 человек.

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