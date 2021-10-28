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Здоровье28 октября 2021 10:31

В Крыму за сутки выявили 681 человека с коронавирусом

Лаборатории республики за сутки обследовали 12127 человек
Надежда ДАЦЮК
Надежда ДАЦЮК
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Фото: Архив "КП"

Фото: Архив "КП"

В Крыму продолжают обновляться суточные рекорды по количеству зараженных коронавирусом. Так, по данным Министерства здравоохранения РК, на 28 октября зарегистрировали 681 человека с ковидом.

С начала пандемии выявили 94 665 человек с коронавирусом в Крыму. Лаборатории республики обследовали 12127 человек.

Выздоровели после перенесенного ковида за сутки 1010 человек, а за весь период - 80748 человек.

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