В Крыму построят крупный логистический центр

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В Крыму планируют построить один из крупнейших логистических центров юга России. Как сообщил генеральный директор Корпорации развития республики Крым Дмитрий Ворона, речь идет о крупном соглашении на 6 миллиардов рублей. Это частные инвестиции, привлеченные в экономику республики.

- Новый логистический центр станет одним из крупнейших на Юге страны и самым масштабным на территории республики. Реализация этого проекта позволит нам решить проблемы с перебоями поставок, резкими скачками цен и дефицитом некоторых товаров, с которыми мы сталкиваемся особенно в пик туристического сезона. Крымский инвестор заинтересован в строительстве оптово-логистического центра и сети продовольственных магазинов, - заявил Дмитрий Ворона.

По его словам, планируется заключить соглашение по комплексному развитию Крыма. Также он подчеркнул, что задача Корпорации развития - формировать крупные проекты и кластеры, которые будут помогать комплексному развитию территории.

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