В 2022 году Крым получит доступ к информационным системам на платформе «Гостех»

Процесс взаимодействия граждан с государством требует постоянной цифровой трансформации Фото: Архив "КП"

С 2020 года в России проходит эксперимент по созданию, переводу и развитию государственных информационных систем на платформе «Гостех». По планам, по окончанию эксперимента, в 2022 году к ней присоединится и Крым.

«Гостех» представляет из себя облачное платформенное решение для федеральных, региональных органов власти и бизнеса с единой средой разработки, сервисными системами, маркетплейсом с возможностью переиспользования компонентов.

- Мы должны признать, что уровень цифровой зрелости регионов разный. Благодаря «Гостеху» субъекты смогут сосредоточиться на внедрении и оптимальном использовании лучших облачных решений, при этом не тратя ресурс на разработку, – заявил заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.

Объединение всех государственных информационных систем в единый комплекс позволит создать быстрые и удобные сервисы для граждан и бизнеса, помогая решать им конкретные жизненные ситуации.

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