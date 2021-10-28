С 29 октября по 1 ноября в Крыму объявлена высокая пожароопасность

С 29 по 31 октября, 1 ноября в центральных, восточных и южных районах Крыма сохранится высокая пожарная опасность Фото: Елизавета КВАЧКОВА

В центральных, восточных и южных районах Крыма будет сохраняться высокая пожарная опасность с 29 октября по 1 ноября, сообщили в пресс-службе МЧС по РК.

Напомним, что в связи с высокой пожарной опасностью с 30 апреля 2021 года на всей территории полуострова установлен особый противопожарный режим.

Сотрудники МЧС напомнили жителям и гостям полуострова, что в период особого противопожарного режима запрещается: посещать леса, жечь костры, сжигать мусор, траву и иные отходы на территориях частных домов, а также садоводческих и огороднических товариществах. Штрафы за несоблюдение правил составляют от 2 до 400 тысяч рублей.

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