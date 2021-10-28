Симферопольцы отправятся на пять лет в тюрьму за кражу одежды из магазина

В Симферополе полицейские задержали группу лиц подозреваемых в кражах из магазинов Фото: Архив "КП"

В одно из отделений полиции Симферополя поступило несколько заявлений о том, что неизвестные похищают одежду из местного сетевого магазина, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Правоохранителям удалось установить личности нарушителей. Ими оказались мужчины, проживающие в одном из поселков Симферопольского района. Установлено, что похищенная одежда выносилась из торгового зала с помощью специальной сумки, не пропускающей сигнал от магнитной бирки, изготовленная злоумышленниками.

- Следователями УМВД России по г. Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (кража), – говорится в сообщении.

Мужчины могут сесть в тюрьму на пять лет. Правоохранители продолжают выяснять, были ли иные эпизоды противоправной деятельности задержанных.

Ранее сообщалось, что в Симферополе рецидивисты украли у колясочника инвалидное кресло. Мужчины успели продать похищенное и потратить вырученные деньги.

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