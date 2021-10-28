В Крыму расширяют сеть точек приема пластика от косметики

Пункт сбора пластика от косметики. Фото: «Крымская Роза»

Компания «Крымская Роза» ждет всех 30 октября в ТРК CENTRUM, где недавно открылся фирменный магазин бренда, а в этом месяце впервые будет реализован традиционный экологический проект. Напомним, что компания уже на протяжении двух лет меняет пустой пластик от косметики разных брендов на новые продукты в симферопольских ТРК MEGANOM и ТЦ «Южная галерея». А в этом году акция стала проходить и в Севастополе (ТЦ Sea Mall).

Можно сдать пластиковую упаковку от косметических средств взамен на новую косметику. Фото: «Крымская Роза»

Кроме того, с этого года «Крымская Роза» предложила крымчанам раздельный прием упаковки от косметики. Такой подход к сбору пластика в частности необходим для дальнейшей его передачи на переработку подрядчику. На сегодня экологическим партнером бренда является «Умная SREDA» - российский холдинг экозаводов по производству уличной мебели из переработанного пластика. Один из таких заводов находится в Симферополе.

В Симферополе появилась еще одна точка сбора пластика от косметики. Фото: «Крымская Роза»

- Наша компания не в силах полностью отказаться от пластика, но может раздельно собирать его и сдавать на переработку. Если вам также близка тема экологии, предлагаем присоединиться к нашей эко-инициативе, с помощью которой можно сделать планету немного чище. Нужно просто принести нам пустые баночки от своей косметики, - говорит генеральный директор «Крымской Розы» Иван Гладун.