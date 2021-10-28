Как крымчанам с пользой провести выходную неделю

Крымчанам необходимо позаботиться о том, чтобы провести длинные выходные с пользой Фото: "КП" Архив

С понедельника во всех регионах России стартует неделя нерабочих дней. Эта мера призвана снизить скорость распространения коронавирусной инфекции, в частности в Крыму, где суточный прирост инфицированных каждый день бьет новые рекорды. Чтобы не заскучать, крымчанам нужно заблаговременно позаботиться о «программе» своих выходных.

- Министерство культуры республики, крымские деятели искусств и сотрудники телеканала «Крым» подготовили масштабную концертную программу, которую в условиях эпидемиологических ограничений, 4 ноября в телеэфире смогут посмотреть все, – рассказала Арина Новосельская, министр культуры Республики Крым.

В свою очередь главный врач Кольчугинской больницы Борис Левин считает, что у крымчан в этот период есть возможность уделить больше внимания свой семье.

- Поговорите о воспитании детей, внуков. Сделайте поделки вместе с ними. Мы с супругой регулярно проводим время за этим занятием. Уделяйте больше внимания младшему поколению, – посоветовал Левин.

По его мнению, также важно соблюдать здоровый образ жизни, при чем не только во время локдауна.

Андрей Шарков, рекордсмен, чемпион мира по армрестлингу и армлифтингу, телеведущий предлагает в ТОП 5 занятий, которые помогут с интересом провести время всей семье: кулинария, игры в PlayStation, шахматы или шашки, физические нагрузки, просмотр российских телесериалов, либо комедий.

- Вообще, в жизни и так много пасмурного, поэтому улыбайтесь, несите добро и позитив в мир. Ну и самое главное – это любовь и забота о наших женщинах! Любите их и уделяйте как можно больше внимания, – добавил Шарков.

По мнению Анастасии Гридчиной, главы украинской общины Крыма, период нерабочих дней – отличное время для того, чтобы изучить что-то и открыть в себе новые возможности.

- Новые навыки подтолкнут вас на совершенно свежие идеи. В прошлый локдаун я открыла для себя садоводство. В этот раз я планирую дочитать список книг и посмотреть сериалы, которые ждали своего времени. А самое главное - это хорошее настроение и оптимизм, – заключила Гридчина.

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