Следком организовал проверку из-за предоставления крымчанке аварийного жилья

СК организовал проверку из-за предоставления крымчанке непригодного жилья Фото: "КП" Архив

В Следкоме проверят информацию о предоставлении жительнице Симферополя с инвалидность и ее дочке аварийной комнаты в общежитии, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее женщина опубликовала видеообращение в соцсетях, где пожаловалась на ненадлежащее состояние жилья, которое ей с ребенком предоставила администрация города. По ее словам, грибок, неисправная канализация и сырость плохо сказываются на здоровье дочери.

- В ходе проверки будут установлены основания предоставления жительнице Симферополя и ее малолетней дочки данного жилого помещения, его соответствия санитарным и иным нормам и требованиям, дана правовая оценка должностным лицам, ответственным за распределение данной семье комнаты, – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что следком возбудил уголовное дело после публикаций о ненадлежащем лечении юной крымчанки. На теле девушки образовались кровавые пролежни за три недели в больнице.

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