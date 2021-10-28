Коечный фонд для больных Covid-19 в больницах Крыма заполнен на 89%

В больницах Крыма заканчиваются койки для больных COVID-19 Фото: Архив "КП"

В больницах Крыма осталось менее 10% коечного фонда, предназначенного для лечения больных с коронавирусом, сообщил врио министра здравоохранения РК Константин Скорупский.

По его словам, накануне было принято решение развернуть в местных медучреждениях 426 дополнительных коек. Благодаря этому места в больницах еще есть.

- Коечный фонд в ковидных больницах Крыма заполнен более чем на 89%, – уточнил Скорупский.

Напомним, за 27 октября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрирован 681 случай новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 94 665 положительных на Covid-19.

Ранее сообщалось, что в Крыму планируют ввести систему QR-кодов для людей с медотводом от прививки. Также намерены увеличить продолжительность работы пунктов вакцинации.

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