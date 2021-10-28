Служба безопасности Украины обвинила в госизмене экс-прокурора Севастополя

Украина обвинила в госизмене экс-прокурора Севастополя Фото: Архив "КП"

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинение в государственной измене бывшему работнику прокуратуры Украины Игорю Шевченко, который после вхождения Крыма в состав России стал прокурором Севастополя. Об этом сообщил офис генерального прокурора Украины. В настоящий момент Шевченко возглавляет прокуратуру Адыгеи.

- Прокурорами Департамента надзора по уголовным преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, офис генерального прокурора поставлен в известность о подозрении в государственной измене бывшему работнику органов прокуратуры Украины (часть 1 статьи 111 УК Украины), – говорится в сообщении.

По данным следствия, начальник отдела прокуратуры города Севастополя в марте 2014 года принял предложение занять должность исполняющего обязанности прокурора города Севастополя без подчинения Генеральной прокуратуре Украины. Досудебное расследование осуществляется следователями Главного следственного управления СБУ.

Наказание по статье обвинения предусматривает лишение свободы до 15 лет.

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