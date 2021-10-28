Облик Симферополя портят около 200 стихийных свалок

В Симферополе обнаружили около 200 стихийных свалок Фото: Архив "КП"

В Симферополе обнаружили порядка 200 стихийных свалок, которые не только портят внешний облик города, но и усугубляют экологическую обстановку.

- На сегодняшний день выполнена ключевая задача, мы провели полную инвентаризацию всей территории, чего до этого не происходило, на наличие свалок, даже тех, которые лежат по полгода и году. Таких мест порядка 200 штук, – цитирует «Крым 24» министра жилищно-коммунального хозяйства РК Сергея Донца.

По его словам, убрать мусорные завалы можно всего за две недели.

- Разложили свалки по дням, определили 12 рабочих бригад. Для того, чтобы всю эту историю вывезти, городу понадобится ровно две недели, – приводит СМИ слова министра.

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