Медучреждения Крыма получили 37 новых автомобилей

37 новых авто передали в районные больницы Крыма. Фото: пресс-служба Минздрава РК

Районные больницы Республики Крым получили 37 служебных автомобилей, закупленных в рамках реализации мероприятий региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения в Республике Крым на 2021-2025 годы».

Как пишет КИА, десять единиц транспорта направлено в автопарк Джанкойской ЦРБ, пять – в Бахчисарайскую ЦРБ, еще по три автомобиля получили Симферопольская клиническая больница и Ленинская ЦРБ, по два автомобиля отправили в Алуштинскую центральную городскую больницу, Евпаторийскую городскую больницу, Раздольненскую и Сакскую районные больницы, а также Симферопольскую поликлинику № 4. Кроме того, на один автомобиль стало больше в Керченской городской больнице № 3, Керченской городской детской больнице, Первомайской ЦРБ, Симферопольской ГКБ №7, Симферопольской городской детской клинической больнице и Симферопольской поликлинике № 5.

Автотранспорт будет использоваться для повышения качества оказания профильной помощи населению и ее доступности. Уточняется, что до конца текущего года ожидается поставка еще трех автомобилей.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52