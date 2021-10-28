Крымчанам рассказали, почему важно принять участие в переписи населения

Всероссийская перепись населения активно идет по всей стране Фото: Архив "КП"

По всей России с 15 октября 2021 года стартовала Всероссийская перепись населения. Крым не стал исключением. К сожалению, не все граждане со всей ответственностью относятся к данной процедуре. Результаты переписи будут использоваться государством для социально-экономического планирования и развития каждого региона страны. Более подробно об этом рассказала Алла Вертинская, руководитель регионального исполкома ОНФ в РК, пишет Крымская газета.

Ответ на вопросы о месте жительства, составе семьи, работе и учебе вносит значительный вклад в процесс определения общей стратегии развития Крыма. Анализируя полученные данные, специалисты понимают, где есть необходимость построить новую школу, детсад или больницу.

Перепись населения позволяет создать подробную базу как для отдельно взятого сельского поселения, так и для всей страны. В Крыму были случаи, когда села с населением более тысячи человек получали статус средних лишь потому, что сотня человек не изъявила желания принять участие в переписи. От активной позиции граждан зависит вектор развития их сел и городов.

В этом году Всероссийская перепись впервые проходит с использованием современных цифровых технологий. Это значит, что все жители Крымского полуострова могут пройти данную процедуру в более простой форме, ведь достаточно заполнить анкету на портале госуслуг.

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