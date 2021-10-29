Погода на 29 октября 2021 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 17 градусов

В Крым пришла уютная пятница.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
29 октября на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение, никто не отменял и высокую пожарную опасность - «сладкой парочке» по душе южный край.
- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха днем +14...+16°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
В городе-герое Севастополе переменная облачность. Без осадков. Северо-восточный ветер разгонится до 10 м/с. Днем тепло +15…+17°.
Температура воды в Черном море в Евпатории опустилась до +13°, на Южном берегу Крыма держится на уровне +18°.
Какая погода будет в уик-энд? Пока синоптики не дали точного ответа, но штормовое предупреждение по Крыму действует вплоть до 1 ноября включительно.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50