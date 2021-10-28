Крымчане могут пожаловаться на рост цен, обратившись в Минсельхоз РК

В Крыму открыли горячую линию для жалоб на рост цен Фото: Архив "КП"

Жители Республики Крым могут пожаловаться на завышенные цены товаров, обратившись на горячую линию Минсельхоза и Минпромполитики республики, сообщил вице-премьер РК – министр сельского хозяйства Андрей Рюмшин. Чиновник отметил, что ценовую политику на основные виды сельхозпродукции он взял под личный контроль.

- Призываю каждого из вас сообщать на горячую линию о фактах завышения цен на продовольственную продукцию, – цитирует Рюмшина пресс-служба Минсельхоза Крыма.

Пожаловаться на завышенные цены можно по телефонам: +7(978) 000-03-95 и +7(978) 000-08-55. Горячая линия по вопросам ценообразования будет организована во всех муниципалитетах республики.

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