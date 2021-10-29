Что произошло за ночь 29 октября в Крыму и Севастополе: на полуостров приедет Владимир Путин

Президент РФ побывает в Севастополе. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Что произошло за ночь 29 октября 2021 года.

В День народного единства в Севастополь приедет Владимир Путин. Президент планирует возложить цветы к мемориалу жертвам Гражданской войны 1918-1920 годов, которые открыли на берегу Карантинной бухты около музея-заповедника «Херсонес Таврический». https://www.crimea.kp.ru/online/news/4495685/

В Крыму с 30 октября соблюдать режим самоизоляции должны граждане старше 60 лет и те, кто имеет хронические заболевания. Место жительства можно покидать, только если есть прямая угроза жизни и здоровью, или же нужно поехать к месту проведения вакцинации против коронавируса, или пойти в ближайшее место покупки товаров, или вынести мусор. https://www.crimea.kp.ru/daily/28349/4496437/

Появились ограничения при входе в торговые центры площадью от 300 квадратных метров. Теперь это разрешено только при наличии QR-кода или отрицательного ПЦР-теста. https://www.crimea.kp.ru/daily/28349/4496437/

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