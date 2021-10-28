Сергей Аксенов назвал сроки подписания соглашений, которые планировалось заключить на ЯМЭФ

Соглашения, которые планировалось подписать на Ялтинском международном экономическом форуме, будут заключены после 8 ноября, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Напомним, на прошлой неделе ЯМЭФ был отменен из-за COVID-19 по согласованию с правительством России. Глава Крыма Сергей Аксенов в свою очередь заявил, что форум может пройти в следующем году.

- С учетом нерабочей недели думали, когда подписывать. Договорились, сделать, допустим, 8 числа, - сказал Аксенов, добавив.

ЯМЭФ проходит в Крыму с 2015 года традиционно в апреле. В 2019 году в форуме приняли участие более 4,5 тысяч человек, включая 807 иностранных делегатов, тогда было подписано 102 соглашения на общую сумму 215 млрд рублей. В 2020 году мероприятие не состоялось из-за пандемии.

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