С плато видна Ялта. Фото: Андрей Бачурин/VK

Новый день лучше всего встречать в Крымских горах. На плато Ай-Петри, где станция канатной дороги «Ялта - Мисхор», открываются живописные виды и на горы, и на город счастья, и на Черное море.

Смотреть видеосюжет Появилось видео рассвета на Южном берегу Крыма 29 октября

- Ай-Петри. Рассвет 29 октября, - так коротко и емко автор назвал подборку фото и видео, которую разместил в соцсети.

Андрей Бачурин часто делает такие симпатичные подарки с Южного берега Крыма пользователям соцсети, но все восходы солнца разные. Каждый рассвет на Ай-Петри особенный!

Погода на полуострове относительно комфортная, дождя не предвидится, поэтому и на небосводе нет тучек и облаков.

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