Где в Симферополе нет воды 29 октября

Временные ограничения связаны с ремонтными работами Фото: Архив "КП"

В Симферополе 29 октября на некоторых улицах нет воды, сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

Так, до 06.00 часов 30 октября водоснабжение ограничено по адресам: улица Киевская (от улицы Толстого до улицы Кечкеметская), переулок Молодых Подпольщиков, улица Полевая, улица Автомагистральная (частично).

Также до 17.00 воды не будет по адресам: поселок Давыдовка, ТСН «Дачник», СПК «Садовод», ТСН «Юбилейный». Дополнительно предприятием будет организован подвоз воды по адресам: с 09.30 до 11.00 улица Степная/ Центральная с 11.00 до 12.30 улица Дружбы / Центральная с 12.30 до 14.00 улица Родниковая / Центральная.

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