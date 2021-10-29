В Симферополе сквер, парк и площадь получили имена мэра, разведчика и главы парламента

Быстролетов - разведчик, который родился в Крыму. Фото: Сергей Аксенов / ВК

Депутаты переименовали сквер, парк и площадь в Симферополе. Решение было согласовано сегодня на сессии городского совета.

Так, сквер Казанский в крымской столице переименован в сквер имени Валерия Ермака, парк «Мир» – в парк имени Дмитрия Быстролетова, площадь Советской Конституции – в площадь имени Николая Багрова.

Кроме того, новые названия присвоили некоторым улицам и скверам города: в районе площади Московской появился сквер Александра Невского, а перекресток улиц Козлова, Севастопольской и Субхи стал аллеей Воинской Славы.

Валерий Ермак являлся главой крымской столицы с 1990 по 2006 год, став шестым председателем городского совета и исполнительного комитета Симферополя.

Николай Багров был советским и украинским политическим деятелем. Является одним из авторов конституции Крыма. Первый председатель Верховного Совета Автономной РК и последний ректор ТНУ. С 2015 года был президентом КФУ. Ушел из жизни 21 апреля 2015 года.

Дмитрий Быстролетов – советский разведчик родом из Крыма. В этом году отмечается ровно 120 лет со дня его рождения. 11 октября на территории сквера в Симферополе открыли памятник Быстролетову.

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