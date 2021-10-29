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Экономика29 октября 2021 10:25

Симферопольский аэропорт с 31 октября переходит на осенне-зимнее расписание

Полеты по нему будут выполняться до 26 марта 2022 года
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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Аэропорт «Симферополь» последние шесть лет входит ТОП 10 российских аэропортов по объему перевезенных пассажиров. Фото: пресс-служба воздушной гавани

Аэропорт «Симферополь» последние шесть лет входит ТОП 10 российских аэропортов по объему перевезенных пассажиров. Фото: пресс-служба воздушной гавани

Международный аэропорт «Симферополь» с 31 октября переходит на осенне-зимнее расписание. Как сообщили в пресс-службе главных ворот Крыма, прямые рейсы будут выполнять 11 авиакомпаний по 20 направлениям. Уточняется, что осенне-зимний период навигации продлится до 26 марта 2022 года.

- В сравнении с курортным сезоном, когда рейсы осуществлялись по 64 направлениям, география полетов в Крым в осенне-зимний период сократится более чем в три раза. Число обслуживаемых в сутки пассажиров по сравнению также уменьшится в три-четыре раза, – говорится в сообщении.

В осенне-зимний период авиакомпания «Аэрофлот» будет выполнять полеты в московский Шереметьево, Екатеринбург, Казань, Уфу, Тюмень, Пермь, Мурманск и Сургут, «Россия» – в Санкт-Петербург и Сочи, а «Уральские авиалинии» – в Екатеринбург, столичный Домодедово, Сочи и Челябинск.

Авиакомпания «Азимут» впервые в зимний сезон откроет рейсы в Калугу, а также продолжит полеты в Ростов-на-Дону, Краснодар и Минеральные воды, а «Алроса» – в Домодедово.

Red Wings организует полеты в Домодедово и Санкт-Петербург, авиакомпания «Северсталь» – в Череповец, «Якутия» – в московский Внуково. Nordwind будет выполнять полеты в Шереметьево, Санкт-Петербург и Казань, а S7 Airlines – в Домодедово и Новосибирск. Авиакомпания «ЮВТ АЭРО» до 26 декабря продолжит полеты в Махачкалу.

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