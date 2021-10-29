Хранить покойников в крымских моргах планируют на коммерческой основе

Родственники усопших жалуются на переполненные морги Фото: Анна КИРИЕНКО

Ситуация с заполнением крымских моргов не критическая, но службу необходимо модернизировать. Такое мнение высказал врио министра здравоохранения Крыма Константин Скорупский.

- Рассматриваются варианты и коммерческие предложения, чтобы обновить узкоспециализированное оборудование и улучшить работу моргов, - пояснил он.

Ранее врио главы Минздрава говорил о приобретении мобильных рефрижераторов для соблюдения условий хранения трупов до выдачи их родственникам для погребения. Имеющиеся мощности не покрывают потребность.

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