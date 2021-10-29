Правительство РФ выделило 124 миллиона рублей на ремонт крымских школ после потопа

Республика Крым получит более 124,3 миллиона рублей из резервного фонда Правительства РФ на капитальный ремонт. Фото: Подслушано Ялта/Вконтакте

Республика Крым получит очередной транш в размере 124,3 миллиона рублей из резервного фонда Правительства РФ на устранение последствий летних паводков, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, средства будут направлены на ремонт школ, пострадавших от разгула стихии в этом году. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Ранее власти России уже оказывали материальную поддержку Крыму: в августе были выделены средства на ремонт дорог в республике, в сентябре – на расчистку рек в Ялте и Бахчисарае. В сентябре было направлено почти 400 миллионов рублей на помощь гражданам, которые в результате паводков лишились своего жилья. Столько же в октябре получил и детский центр «Артек» на восстановление инфраструктуры.

Кроме того, в октябре средствами резервного фонда был возмещен расход на оказание единовременной материальной помощи пострадавшим, а также направлены выплаты в связи с частичной или полной утратой имущества. Тогда помощь получили почти 4 тысячи человек.

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