В Крыму 500 детей заболели коронавирусом за две недели

Детская заболеваемость коронавирусом растет
Фото: Архив "КП"
В Крыму за последние две недели коронавирусом заболели 538 детей. Об этом сообщил врио министра здравоохранения Крыма Константин Скорупский.
- С начала пандемии коронавирусом заболели 5 338 детей, или 4,5% от всех выявленных случаев, уточнил он. - Летальных случаев нет.
По состоянию на 20 октября заболевших в возрасте до 18 лет в Крыму насчитывалось 4 800 человек.
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