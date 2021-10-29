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Общество29 октября 2021 10:42

В Крыму 500 детей заболели коронавирусом за две недели

Летальных случаев нет
Анна КИРИЕНКО
Анна КИРИЕНКО
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Детская заболеваемость коронавирусом растет

Детская заболеваемость коронавирусом растет

Фото: Архив "КП"

В Крыму за последние две недели коронавирусом заболели 538 детей. Об этом сообщил врио министра здравоохранения Крыма Константин Скорупский.

- С начала пандемии коронавирусом заболели 5 338 детей, или 4,5% от всех выявленных случаев, уточнил он. - Летальных случаев нет.

По состоянию на 20 октября заболевших в возрасте до 18 лет в Крыму насчитывалось 4 800 человек.

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