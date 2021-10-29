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Политика29 октября 2021 11:09

На пост главы администрации Джанкоя назначен Игорь Ивин

До этого чиновник был первым заместителем градоначальника
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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Депутаты выбрали нового главу администрации Джанкоя. Фото: Игорь Ивин/Facebook

Депутаты выбрали нового главу администрации Джанкоя. Фото: Игорь Ивин/Facebook

Новым главой администрации Джанкоя стал Игорь Ивин. Его кандидатуру единогласно согласовали депутаты горсовета, передает «Крым 24».

До этого Ивин был первым заместителем мэра города. Напомним, в конкурсе на замещение вакантной должности сити-менеджера он набрал наибольшее количество баллов – 78 из 80 возможных. До этого мэром Джанкоя был Эдуард Селиванов, он сложил полномочия в октябре текущего года.

Ранее сообщалось, что депутаты Феодосийского городского совета в ходе заседания 35 внеочередной сессии приняли решение о досрочном прекращении полномочий главы администрации города Феодосии Сергея Бовтуненко. Чиновник покину пост по собственному желанию.

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