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В Симферополе увеличился спрос на зимние шины. Эксперты сервиса «Авито» зафиксировали пик спроса 25 октября.

Чаще всего водители крымской столицы выбирают нешипованную зимнюю резину - это 82% спроса. Доля шипованных шин - 18%.

Эксперты поясняют, что шипованную резину предпочитают жители регионов со снежной и морозной зимой. В Крыму же зимняя погода более мягкая и теплая.

Средняя цена комплекта подержанных зимних шин в Симферополе составляет 5 600 рублей. Цена не повысилась с прошлого года.

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