Уроженец Свердловска сядет в тюрьму за украденный в Крыму унитаз

За кражу унитаза мужчина приговорен к изоляции в колонии-поселении Фото: Архив "КП"

В Крыму к лишению свободы на 2 года приговорен уроженец Свердловска за кражу унитаза, сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда. Виновный будет отбывать наказание в колонии-поселении.

Ранее судимый 36-летний мужчина, не имеющий регистрации на территории России и временно проживающий в городе Щелкино со своей матерью, обратился за помощью к старшей по подъезду в многоквартирном доме: ему нужна была квартира, где бы он мог обустроиться со своей подругой.

- Женщина же, в свою очередь, зная о пустующей на шестом этаже дома квартире, обратилась к ее хозяину, проживающему в Москве, с просьбой разрешить безвозмездно пожить на его территории двум хорошим людям, мотивируя тем, что квартира требовала ремонта и в ней нет элементарных условий для проживания, – говорится в сообщении.

Собственник квартиры был удивлен просьбой, но отказывать не стал. Однако вернувшись этим июлем в Крым, обнаружил в своей квартире полный беспорядок и отсутствие нового унитаза стоимостью 8 тысяч рублей, ожидавшего установки.

В краже сантехники хозяин сразу заподозрил «хорошего» человека, который временно проживал в его квартире. Нуждаясь в деньгах, временный жилец решил продать унитаз: отправился на городской рынок и благополучно сбыл чужое имущество за две тысячи рублей. В суде мужчина полностью признал свою вину.

- Суд квалифицировал действия подсудимого как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину (пункт «в» части 2 статьи 158 УК РФ). Ему назначено наказание в условиях изоляции от общества, – уточнили в пресс-службе.

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