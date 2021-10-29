Сотрудники МЧС в Симферопольском водохранилище нашли затонувшее авто

На Симферопольском водохранилище состоялись тренировочные сборы водолазов-спасателей ГКУ РК «КРЫМ-СПАС». Фото: пресс-служба МЧС по РК

С 25 по 29 октября на территории Симферопольского водохранилища прошли учения сотрудников МЧС по проведению поисково-спасательных работ, сообщили в пресс-службе МЧС по РК.

Среди прочего, одной из задач было обнаружение ранее затонувшего авто. Его нашли и подняли со дна водохранилища при помощи понтонов.

- Также в ходе тренировки были проверены знания правил безопасности при осуществлении водолазных работ, технической эксплуатации водолазного снаряжения и оборудования, а также технологии производства водолазных и спасательных работ при низких температурах, - говорится в сообщении.

Уточняется, что в водолазных сборах приняли участие 45 водолазов-спасателей ГКУ РК «КРЫМ-СПАС».

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