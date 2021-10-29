В Симферополе хулиганы украли шар с Крымом с карты России

Кованая карта России была установлена возле парка имени Тренева в Симферополе в 2019 году. Фото: пресс-служба крымской столицы

С арт-объекта в виде карты России, который находится рядом с парком имени Тренева в Симферополе, пропал шар с Крымом, сообщили КП-Крым в пресс-службе местной администрации. Кованая карта была открыта в 2019 году ко Дню народного единства.

Пропавшая часть арт-объекта в настоящий момент не находится на реконструкции, ее украли.

Панно 10 на 4 метров - это художественная композиция из металла в виде карты России размерами 10 на 4 метра, которая весит около 15 тонн. На ней изображены все 85 регионов страны с маленькими коваными фигурками. Крыму достался шар, который и пропал.

Ранее сообщалось, что памятник генералу Котляревскому в Феодосии вновь остался без сабли. Причина повреждения пока не установлена.

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