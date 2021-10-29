В Крыму откроют сетевые ретейлеры после строительства логистического центра

Сетевые ретейлеры появятся в Крыму после строительства логистического центра. Фото: Википедия

Крупные федеральные торговые сети начнут работать в Республике Крым после строительства на полуострове логистического центра, сообщил в эфире «Радио Крым» генеральный директор Корпорации развития региона Дмитрий Ворона.

Напомним, соглашение о строительстве под Симферополем логистического центра подписали в четверг Корпорация развития РК и компания «ПУД».

По планам, реализация проекта поможет решить проблемы с перебоями поставок на полуостров, резкими скачками цен и дефицитом некоторых товаров в регионе.

- Для захода крупных игроков подобные центры являются обязательным условием. Потому что без того, чтобы распределять большие группы товаров и хранить их столько, сколько необходимо, ни одна сеть серьезная не заходит в регион. Крупные игроки заходят сразу на большое количество точек и, конечно же, они должны быть ориентированы в поставке товаров, – пояснил Ворона.

Он также выразил уверенность, что логистическая сфера получит серьезное развитие в Крыму. По его словам, главная задача – это снижение цен на все группы товаров за счет современной логистики.

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