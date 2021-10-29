Четырех членов крымской ячейки «Хизб ут-Тахрир»* осудили на сроки от 12 до 17 лет колонии

Участников крымской ячейки "Хизб ут-Тахрир" осудили на сроки от 12 до 17 лет колонии Фото: Архив "КП"

Южный окружной военный суд назначил четверым участникам действовавшей в Крыму ячейки террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»* наказания в виде лишения свободы на сроки от 12 до 17 лет. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе суда.

В 2017 году в Бахчисарае местным жителем Сейтумером Сейтумеровым и еще одним лицом было организовано структурное подразделение террористической организации. Среди участников также были Осман Сейтумеров, Рустем Сеитмеметов и Амет Сулейманов. Мужчины склоняли местных жителей к участию в деятельности организации, вели скрытную антиконституционную деятельность, проводили конспиративные собрания по изучению идеологии, а также распространяли идеи организации и вербовали новых лиц.

- В соответствии с приговором суда подсудимые признаны виновными, им назначено наказание в виде лишения свободы: Сейтумерову С. Ш. назначено 17 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 3,5 года в тюрьме, Сейтумерову О. Ш. – 14 лет в колонии строгого режима с отбыванием первых 3,5 года в тюрьме, Сеитмеметову – 13 лет в колонии строгого режима с отбыванием первых 3,5 года в тюрьме, Сулейманову – 12 лет в колонии строгого режима с отбыванием первых 3,5 года в тюрьме, - сообщил представитель суда.

Уточняется, что подсудимые свою вину не признали. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»* - запрещенная в РФ организация.

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