В Симферополе наиболее сложная санитарная обстановка по Крыму

В Симферополе плохо справляются с уборкой улиц. Фото: пресс-служба крымской столицы

Наиболее непростая ситуация по санитарной очистке Симферополя сложилась в минувшие выходные, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов на еженедельном совещании по проблемным вопросам ЖКХ и реализации нацпроектов.

Как пишет КИА, министр ЖКХ РК Сергей Донец дал обещание главе республики в течение двух недель изменить ситуацию, связанную с уборкой мусора и вывозом ТКО в столице Крыма.

- Получается, хуже всех по качеству уборки у нас Симферополь. В поседение два дня, насколько я понимаю, выгнали руководителей в поле. В дни сложилась авральная ситуация, но, видимо, навалились и как-то разгребли картину. Но на выходных ситуация, мягко говоря, была аховая, – заявил Аксенов.

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