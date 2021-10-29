В детсадах и школах Крыма привиты от Covid-19 более 80% сотрудников

В Крыму вакцинированы 80% учителей и воспитателей Фото: Архив "КП"

В Крыму более 80% учителей, воспитателей и сотрудников местных школ и детских садов прошли вакцинацию от коронавируса, сообщила министр образования и науки РК Валентина Лаврик в эфире радио «Спутник в Крыму».

По ее словам, процесс иммунизации находится контроле министерства. При необходимости подаются коллективные заявки и выездные бригады медработников проводят вакцинацию.

- На данный момент вакцинированы 82% педагогического состава школ и детских садов, 86% сотрудников школ-интернатов и 89% сотрудников специализированных учебных заведений, – уточнила Лаврик.

Ранее сообщалось, что коронавирусных коек в больницах Крыма стало на 600 больше. В настоящий момент коечный фонд заполнен на 89%.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50