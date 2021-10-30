Погода на 30 октября 2021 года в Крыму и Севастополе: без осадков и воздух прогреется до плюс 17 градусов

В Крыму пока еще хозяйничает октябрь. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

30 октября на Крымском полуострове, как и накануне, хозяйничают штормовое предупреждение и высокую пожарную опасность.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха днем +15...+17°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В городе-герое Севастополе переменная облачность. Дождя не ожидается. Западный ветер разгонится до 10 м/с. Днем столбик термометра прогреется до +14…+16°.

Вода в Черном море самая теплая у берегов города счастья Ялты +18°, а в Евпатории всего 18°.

В воскресенье 31 октября синоптики обещают, что погода будет точно такой же, как и в субботу. По большому счету не такой уж и плохой вариант для конца октября.

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