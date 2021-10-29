За октябрь в водохранилищах Крыма снизились запасы воды

В водохранилищах Крыма снизились запасы воды Фото: Виталий ПАРУБОВ

В течение засушливого октября снизился запас воды в водохранилищах Крыма, также пересох ряд рек, сообщили в крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Отмечается, что отсутствие осадков привело к пересыханию некоторых участков реки Альма. Также пересыхание наблюдается и на большинстве рек селевых бассейнов муниципальных округов Алушты, Судака и Феодосии.

- Месяц был засушливым, в бассейнах большинства рек выпало лишь 3-12,3 миллиметра осадков, и только в верховье реки Бельбек выпало 24 миллиметров осадков. В Крымских горах наблюдался существенный недобор осадков: в районе деятельности метеостанции Ай-Петри выпало 43% нормы, а в районе метеостанции Ангарский Перевал 26% нормы, – говорится в сообщении.

Общий объем воды в водохранилищах, расположенных в руслах рек, к началу ноября составил 112 миллионов кубометров, что на 6,88 миллиона кубометров меньше, чем месяц назад.

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