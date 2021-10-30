Что произошло за ночь 30 октября: из-за отсутствия дождей на полуострове пересыхают реки

Реки в Крыму не отличаются полноводностью. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Что произошло за ночь 30 октября 2021 года.

За октябрь в водохранилищах Крыма стало меньше воды. Причина – засушливая погода. Дождей, как кот наплакал, поэтому частично пересохла реки Альма, не радуют полноводностью и большинство рек вблизи Алушты, Судака и Феодосии.

В торговых центрах Симферополя закрываются временные прививочные кабинеты, потому что с 30 октября вход в ТЦ возможен только при наличии QR-кода. Вакцинацию будут проводить в модульных ФАПах,

Южный окружной военный суд назначил четверым участникам действовавшей в Крыму ячейки террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»* (* - запрещенная в РФ организация) наказание в виде лишения свободы на сроки от 12 до 17 лет.

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