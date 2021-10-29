Эксперт раскрыл нюансы процесса переписи населения в Крыму

По всей России с 15 октября 2021 года стартовала Всероссийская перепись населения Фото: "КП" Архив

Крым впервые участвует в таком масштабном мероприятии, как Всероссийская перепись населения. Кроме того, в этом году пройти данную процедуру намного проще – через портал Госуслуг: человеку, имеющему стандартную либо подтвержденную запись, нужно лишь заполнить анкету, содержащую те же вопросы, что есть в планшете у переписчика.

- Вопросов всего 23, плюс 10 дополнительных, касающихся жилья. Чтобы иметь полную картину по Крыму, конечно, было бы правильно ответить абсолютно на все вопросы анкеты, – цитирует Крымская газета главу управления Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и городу Севастополю Ольгу Балдину.

По ее словам, перепись важна, прежде всего, тем, чтобы знать, сколько человек сегодня живет на полуострове, каких национальностей, чем они зарабатывают на жизнь, их образование, какое у них жилье, насколько оно благоустроено. Уточняется, что отдельного вопроса об уровне дохода нет.

- Есть субъекты РФ, жители которых активнее участвуют в переписи. Поэтому мы очень рассчитываем, что крымчане станут еще активнее «переписываться» через портал, – приводит СМИ слова Балдиной.

В предстоящие длинные выходные у жителей Крыма будет достаточно времени, чтобы принять участие во Всероссийской переписи, а портал Госуслуг – настоящее спасение, когда вокруг бушует пандемия коронавируса. Переписчики могут прийти и к тем, кто уже прошел перепись на портале Госуслуг, чтобы уточнить, все ли проживающие по этому адресу члены семьи переписаны.

- Всем, кто по состоянию на 1 октября 2021 года жил в Крыму, необходимо пройти перепись, несмотря на то, что официально она началась 15 октября. Другими словами, если ребенок родился 2 октября, он должен попасть в перепись, – подчеркнула Балдина.

По ее словам, отличить переписчика от мошенника можно по синему жилету со светоотражающими вставками, такому же цвету портфеля, в котором находится планшет. Все специалисты носят брендированный шарф и многоразовые защитные маски. Также у специалиста обязательно имеется удостоверение и паспорт, который он покажет, если кто-то усомнится в подлинности первого документа.

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