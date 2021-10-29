Студенты КФУ c 8 ноября продолжат дистанционное обучение

Студенты Крымского университета c 8 ноября продолжат учиться дистанционно. Фото: Крымский федеральный университет | КФУ/Вконтакте

Студенты Крымского федерального университета с 8 ноября продолжат обучение в дистанционном формате. Соответствующий приказ подписал ректор вуза Андрей Фалалеев. Такое решение принято в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в регионе.

Учитывая методические рекомендации Роспотребнадзора, дистанционное обучение студентов организуют в структурных подразделениях и филиалах вуза в Симферополе, Ялте, Евпатории, Севастополе и Армянске. Кроме того, в режиме онлайн пройдет и промежуточная итоговая аттестация.

С 1 по 7 ноября включительно студенты вуза будут проходить обучение в формате самостоятельной работы: для этого всех студентов обеспечили учебно-методическими материалами для получения знаний на образовательной платформе Moodle.

Напомним, с 30 октября по 7 ноября включительно во всех регионах России, в том числе и в Крыму, объявлены нерабочие дни. Данная мера призваны снизить скорость распространения коронавирусной инфекции во всех субъектах страны. На территории Крымского полуострова только за последние сутки выявили 693 новых зараженных.

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